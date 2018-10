VfB Stuttgart Bericht: Markus Weinzierls Vertrag nur für 1. Liga gültig

Von red/dpa 24. Oktober 2018 - 12:04 Uhr

Markus Weinzierl will den VfB Stuttgart auf die Erfolgsspur führen. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart macht zu Vertragsdetails gewöhnlich keine Angaben. Die „Sport Bild“ will nun erfahren haben, dass der neue Trainer Markus Weinzierl nur einen für die 1. Bundesliga gültigen Vertrag hat.

Stuttgart - Markus Weinzierl hat laut einem Bericht der „Sport Bild“ beim VfB Stuttgart nur einen für die 1. Bundesliga gültigen Vertrag. Der frühere Trainer des FC Augsburg und des FC Schalke 04 hatte vor gut zwei Wochen bis zum 30. Juni 2020 unterschrieben. Der schwäbische Fußball-Bundesligist machte zu den Vertragsdetails am Mittwoch auf Anfrage wie gewohnt keine Angaben.

Der VfB, der in der Saison 2016/17 in der 2. Bundesliga gespielt hatte, belegt momentan mit fünf Punkten aus acht Saisonspielen den vorletzten Tabellenplatz. Am Samstag steht mit dem Auswärtsspiel bei Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim die zweite Bundesligapartie unter der Verantwortung von Weinzierl an.