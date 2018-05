VfB Stuttgart Benjamin Pavard fährt mit Frankreich zur WM

Von red/dpa 18. Mai 2018 - 07:14 Uhr

Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart gehört zum 23-Mann-Kader der Franzosen für die Weltmeisterschaft in Russland. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart ist mit einem weiteren Spieler bei der Weltmeisterschaft in Russland vertreten. Verteidiger Benjamin Pavard steht im 23er-Kader Frankreichs.

Paris - Frankreich muss bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ohne Mittelfeldstar Dimitri Payet auskommen. Der 31-jährige Regisseur von Olympique Marseille hatte sich am Mittwoch beim Finale der Europa League verletzt und steht nun nicht im Kader der französischen Nationalmannschaft. Das sagte Nationaltrainer Didier Deschamps am Donnerstagabend bei der Bekanntgabe des Kaders mit 23 Spielern im TV-Sender TF1. Die Équipe tricolore setzt nun große Hoffnungen auf die Starstürmer Antoine Griezmann (Atlético Madrid) und Kylian Mbappé vom Hauptstadtclub Paris Saint-Germain (PSG).

Mit dabei sind auch der 22-jährige Verteidiger Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart und der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler Corentin Tolisso von Bayern München. Die WM wird vom 14. Juni bis zum 15. Juli in elf russischen Städten ausgetragen.