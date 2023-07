16 Enzo Millot streckt sich mächtig für den VfB Stuttgart. Der Mittelfeldspieler überzeugt in Bochum. Foto: Baumann/Julia Rahn

Beim Sieg in Bochum zeigt sich an Enzo Millot die Wandlung des VfB im Abstiegskampf – der Techniker stürzt sich in die Zweikämpfe wie kein anderer. Woran liegt das plötzlich?









Enzo Millot hat einiges einstecken müssen. Schläge, Tritte und auch der Ball trafen ihn an empfindlicher Stelle. Mehrfach krümmte sich der 20-jährige Franzose vor Schmerzen am Boden. Doch er stand immer wieder auf, lief unbeirrt weiter und stürzte sich in den nächsten Zweikampf. Manchmal war es sogar ein Drei- oder Vierkampf mit den Gegnern des VfL Bochum.