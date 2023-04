Mit dieser Elf will der VfB spielen

12 Der neue VfB-Trainer Sebastian Hoeneß blickt dem Spiel in Bochum zuversichtlich entgegen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Für den VfB Stuttgart steht im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga an diesem Sonntag ein Schlüsselspiel an – und der Trainer Sebastian Hoeneß überlegt, wie er es angeht.









Der VfB Stuttgart kämpft um seine Chance – und will sie beim VfL Bochum an diesem Sonntag (17.30 Uhr) entschlossen ergreifen. Denn nur ein Sieg bringt den Fußball-Bundesligisten im Abstiegskampf wirklich weiter – und das an einem wegweisenden Spieltag, da auch die TSG Hoffenheim und der FC Schalke 04 direkt aufeinandertreffen. Vier Mannschaften sind das mit einem Ziel: der Klassenverbleib.

Zwei Punkte Rückstand hat der VfB als Tabellenletzter auf den Relegationsrang. Da ist der Erfolgsdruck hoch. „Wir werden alles tun, um diese Chance zu nutzen“, sagt der neue Trainer Sebastian Hoeneß. Er überlegt, ob er den lange verletzten Serhou Guirassy im Ruhrstadion bereits von Anfang an aufbieten soll – für Luca Pfeiffer. Der Mittelstürmer arbeitete in der Pokalpartie beim 1. FC Nürnberg (1:0) zwar viel für die Mannschaft, doch Guirassy ist torgefährlicher.

„Es ist unwahrscheinlich, dass Serhou Guirassy 90 Minuten spielen kann“, sagt Hoeneß und beschäftigt sich mit weiteren Offensivalternativen. Silas Katompa, der beim 4:1-Erfolg im Hinspiel zwei Tore gegen die Bochumer erzielt hatte, ist wieder einsatzfähig. Der Flügelstürmer saß zuletzt angeschlagen auf der Ersatzbank.