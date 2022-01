So lief der Start in die Trainingswoche

Nach dem 0:2 gegen RB Leipzig legt man beim VfB Stuttgart den Fokus auf das Baden-Württemberg-Duell beim SC Freiburg. Wir haben die Eindrücke vom Training an diesem Dienstag.















Stuttgart - Der vergangene Spieltag lief gewiss nicht nach dem Geschmack der Fans, Spieler und Verantwortlichen des VfB Stuttgart. Nach dem 0:2 gegen RB Leipzig rangiert das Team von Pellegrino Matarazzo auf einem Abstiegsplatz.

Doch schon an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) haben die Weiß-Roten wieder die Chance auf wichtige Punkte in der Bundesliga, wenn der schwäbische Traditionsverein zum Baden-Württemberg-Duell nach Freiburg reist. Gegen den SC hofft man auf einen Erfolg, um in der Tabelle wieder nach oben zu klettern.

Athletische Schwerpunkte am Vormittag

Die Vorbereitung auf diese brisante Begegnung im Breisgau ist bereits in vollem Gange – denn am Dienstag versammelte Pellegrino Matarazzo seine Profis auf dem Trainingsgelände in der Cannstatter Mercedesstraße. Im Rahmen der Vormittagseinheit standen Gruppenübungen mit athletischen Schwerpunkten auf dem Programm.

