VfB Stuttgart beim Halleschen FC Liveticker: Halle erhöht nach der Pause auf 4:1

Von red 15. Mai 2018 - 15:00 Uhr

Der VfB Stuttgart spielt beim Halleschen FC. Wir haben den Ticker und Videos vom Spiel. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart spielt beim Halleschen FC eine Partie auf Einladung des gemeinsamen Sponsors Puma. Wir bieten einen Liveticker und Echtzeit-Videos aus dem Erdgas-Sportpark.

Halle - Nach der Saison, die der VfB mit einem siebten Platz in der Bundesliga beendete, absolvieren die Schwaben noch zwei Spiele im Osten der Republik. Beim Halleschen FC und beim FSV Zwickau. Den Auftakt macht am Dienstag die Partie im Erdgas-Sportpark in Halle.

Nicht mit dabei sind Mario Gomez, Takuma Asano, Benjamin Pavard und Marcin Kaminski. Auch Christian Gentner fehlt, der Vater wurde. Wir bieten einen Liveticker zum Spiel und Echtzeit-Videos aus dem Stadion. Los geht es am Dienstag um 19 Uhr.