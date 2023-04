1 Hiroki Ito meldet sich beim VfB Stuttgart zurück. Aber kann der Verteidiger in Augsburg auflaufen? Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Dreier- oder Viererkette? Sebastian Hoeneß hält eine Diskussion darüber nur bis zu einem gewissen Grad für sinnvoll. Der neue Trainer des VfB Stuttgart will erst sehen, welche Spieler ihm zur Verfügung stehen – und dann entscheiden, in welchem System er sie auflaufen lässt. Für die Auswärtspartie an diesem Freitag (20.30 Uhr) beim FC Augsburg steht ihm Borna Sosa zur Verfügung. Davon geht der Coach des Fußball-Bundesligisten aus, nachdem der Kroate zu Wochenbeginn erkältet war.

Mit Sosa lässt sich in der Abwehr nun Dreier- und Viererkette spielen. Ein kleines Fragenzeichen setzt Hoeneß noch hinter den Einsatz von Hiroki Ito. Der Verteidiger hatte zuletzt gegen Borussia Dortmund (3:3) krank gefehlt. Nun trainiert der Japaner wieder und dürfte den gelb-rot gesperrten Konstantinos Mavropanos ersetzen. „Wir haben jetzt gute Erfahrungen mit der Dreierkette gemacht“, sagt Hoeneß, der ansonsten mit allen Spielern planen kann.