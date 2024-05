11 Angelo Stiller (rechts) und der VfB fuhren in Augsburg den 22. Saisonsieg ein. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Nicht spektakulär, aber souverän: Der VfB fährt in Augsburg einen ebenso knappen wie verdienten Auswärtssieg ein und knackt eine vereinsinterne Rekordmarke. Wie es dazu kam? Unsere Analyse.











Link kopiert



Falls je noch Restzweifel bestanden hatten, ob der VfB Stuttgart die Bundesliga-Saison auch nach der fixen Qualifikation für die Champions League mit vollem Fokus und Siegeswillen zu Ende spielen würde – am Freitagabend beim FC Augsburg beseitigte sie das Team von Sebastian Hoeneß endgültig. Mit einem präsenten Auswärtsauftritt, der einen 1:0-Sieg durch den 26. Saisontreffer von Toptorjäger Serhou Guirassy einbrachte. Und damit den nächsten Meilenstein in der so erfolgreichen Spielzeit: 70 Punkte stehen nun auf der Habenseite, womit der bisherige Vereinsrekord aus der Meistersaison 2006/07 eingestellt wurde. Platz drei ist schon vor dem letzten Spieltag sicher, an dem es nun im Fernduell mit dem FC Bayern (69 Punkte bei noch zwei Partien) um die Vizemeisterschaft gehen wird.