Wie der VfB seine Auswärtsschwäche überwinden will

1 Zuletzt hat der VfB Stuttgart viele Torchancen vergeben – die Stürmer Omar Marmoush (links) und Tiago Tomas hatten ihren Anteil daran. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart hat in der Fremde erst einen Sieg erzielt – und nun stehen im Abstiegskampf die Auswärtswochen der Wahrheit für den Fußball-Bundesligisten an.









Auch die Auswärtstabelle lügt nicht. Auf dem 15. Rang liegt der VfB Stuttgart in diesem speziellen Zahlenwerk nach 14 Spielen auf fremdem Terrain – mit nur einem Sieg. Dieser wurde im vergangenen Dezember gegen den strauchelnden VfL Wolfsburg erzielt. Ansonsten führten lediglich noch sechs Unentschieden zu Punkten. Reichlich wenig und äußerst bedenklich, da nun die Auswärtswochen der Wahrheit für den Fußball-Bundesligisten anstehen: erst an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 und danach am Sonntag beim direkten Konkurrenten Hertha BSC.