Mit dieser Startelf will der VfB bestehen

1 Wachsam bleiben: Der Trainer Sebastian Hoeneß fordert von der Mannschaft des VfB Stuttgart volle Aufmerksamkeit. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß stellt sein Team auf einen wuchtigen Gegner ein – und will mit den eigenen Stärken dagegen halten. Wir blicken auf die voraussichtliche Startelf.









Sebastian Hoeneß geht den Saisonendspurt mit einer großen „inneren Überzeugung“ an, dass der VfB Stuttgart den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga noch schafft. „Ich spüre aufgrund der Signale, die ich aus der Mannschaft erhalte, einen Optimismus, dass wir gewappnet sind“, sagt der Trainer vor dem bedeutsamen Spiel beim FSV Mainz an diesem Sonntag (15.30 Uhr).