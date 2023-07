1 Bruno Labbadia, der Trainer des VfB Stuttgart, war zuletzt unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Foto: dpa/Tom Weller

Die bisherige Herangehensweise von Trainer Bruno Labbadia hat dem VfB Stuttgart bislang zu wenige Punkte beschert. Ist der Coach bereit, sein System zu ändern?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Als wäre die Begegnung des Dritten gegen den Achtzehnten der Bundesligatabelle nicht schon ungleich genug, gibt es noch eine andere Statistik, die dem VfB Stuttgart vor dem Spiel beim 1. FC Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr) Sorgen bereiten muss. Die Berliner haben in dieser Saison noch kein einziges Heimspiel verloren, die Stuttgarter seit Dezember 2021 dagegen kein Auswärtsspiel in der Liga mehr gewonnen. Wie also soll es klappen mit einem Dreier in der Hauptstadt?