8 Ausgebremst: Chris Führich (links) vom VfB Stuttgart kommt nicht am Kölner Jonas Hector vorbei. Foto: dpa/Marius Becker

Beim 0:1 in Köln zeigt sich, dass der VfB Stuttgart offensiv im Moment kaum nachlegen kann. Die Frage ist nun, wie sich das Problem lösen lässt.









Köln/Stuttgart - Schweren Schrittes ist Chris Führich vom Feld gegangen. Ausgewechselt. Entkräftet war der Flügelspieler des VfB Stuttgart. Mehr ging einfach nicht im Rheinenergie-Stadion. Dem 23-Jährigen fehlte in der Begegnung beim 1. FC Köln nach einer nicht nur für ihn schwierigen Vorrunde in der Fußball-Bundesliga die Power. Mehrfach verletzt war der Neuzugang, auch von einer Corona-Infektion betroffen – und damit steht Führich nach der 0:1-Niederlage fast schon stellvertretend für die Stuttgarter. Der Offensivmann kam nie richtig in Tritt.