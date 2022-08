18 Fünf Jahre Bremen, sechs Jahre Stuttgart: Martin Harnik kennt beide Vereine bestens. Foto: dpa/Pressefoto Baumann

Nach dem Achtungserfolg gegen Leipzig bestreitet der VfB am Samstag sein erstes Auswärtsspiel der neuen Saison. Für den Gegner Werder Bremen waren bereits einige Spieler im Einsatz, die auch schon das VfB-Trikot trugen.















Das Nord-Süd-Duell ist ein echter Klassiker in der Fußball-Bundesliga. 106-mal trafen der VfB Stuttgart und der SV Werder Bremen bereits im deutschen Oberhaus aufeinander. Der VfB feierte dabei 38 Siege, in 35 Spielen setzte sich Werder durch, 33-mal wurden die Punkte geteilt.

In der Vergangenheit haben sich bereits einige Profis sowohl das Werder-Dress als auch das Trikot mit dem roten Brustring übergestreift. Unter anderem Angreifer Martin Harnik, der im Jahr 2010 aus Bremen nach Stuttgart wechselte und später zu seinem Ex-Verein zurückkehrte. Darüber hinaus gelang zwei Talenten, ausgebildet in der VfB-Jugend, erst an der Weser der Durchbruch in der Bundesliga.

In unserer Bildergalerie zeigen wir zwölf Spieler und drei Trainer, die für beide Vereine aktiv waren.