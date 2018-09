VfB Stuttgart bei RB Leipzig Wen rotiert Korkut aus der Startelf?

Von Dirk Preiß 25. September 2018 - 16:49 Uhr

Der VfB Stuttgart tritt am Mittwoch bei RB Leipzig an. Trainer Tayfun Korkut will den ersten Saisonsieg – und versucht es wohl mit Veränderungen in der Startelf.





Stuttgart - Der Auftritt des VfB Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf (0:0) war alles andere als berauschend, auch die Ausbeute von bislang zwei Punkten ist es nicht – Tayfun Korkut versucht dennoch, das Positive an der Lage zu sehen: „Wir haben zweimal nicht verloren. Der nächste Schritt wäre ein Dreier, dafür nehmen wir nun den nächsten Anlauf.“ Und zwar an diesem Mittwoch (20.30 Uhr) bei RB Leipzig.

Gut möglich ist dabei, dass der eine oder andere VfB-Profi inmitten der englischen Woche eine Verschnaufpause erhält, Korkut hatte bereits nach der Partie gegen die Fortuna Veränderungen angedeutet. So könnte etwa Pablo Maffeo den erst kürzlich nach einer schweren Verletzung zurückgekehrten Andreas Beck auf der Position des rechten Verteidigers ersetzen. Auch Gonzalo Castro und Nicolas Gonzalez sind Kandidaten für eine Verschnaufpause. Zudem brennt Erik Thommy auf eine neue Chance, Anastasios Donis könnte als Konterspieler gerade in Leipzig seine bislang selten zu bewundernde Wucht entwickeln. Für Daniel Didavi, der wegen Achillessehnenproblemen lange kürzer treten musste, kommt die Partie in Leipzig wohl noch zu früh. Der Mittelfeldspieler könnte für das Heimspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr) gegen Werder Bremen wieder eine Option sein.