VfB Stuttgart bei Hannover 96 Nur Ron-Robert Zieler überzeugt in Hannover

Von dip/gp 06. Oktober 2018 - 17:37 Uhr

Aufgrund einer völlig verkorksten ersten Hälfte hat der VfB Stuttgart die Auswärtspartie bei Hannover 96 1:3 verloren. Entsprechend fallen die Noten für die VfB-Spieler aus – von denen nur einer überzeugen konnte.





Hannover - 1:3 beim bis dahin Tabellenletzten – der VfB Stuttgart hat bei Hannover 96 vor allem eine unterirdische erste Hälfte abgeliefert. In einer äußerst defensiv orientierten Ausrichtung konnte zunächst kein Spieler der Weiß-Roten überzeugen. Erst nach der Pause – und einigen Umstellungen – wurde es ein wenig besser.

Doch gute Chancen blieben auch da Mangelware, weshalb es nur zum Anschlusstreffer von Mario Gomez reichte. Schlussmann Ron-Robert Zieler hielt sein Team an alter Wirkungsstätte lange im Spiel. Der Rest des Teams konnte nicht glänzen, was sich auch in unserer Notengebung niederschlägt.

