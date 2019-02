12 Timo Baumgartl steht nach einer leichten Gehirnerschütterung wieder zur Verfügung. Foto: Baumann

In den vergangenen zwei Spielen hat Timo Baumgartl dem VfB Stuttgart gefehlt, zur Partie in Düsseldorf meldet er sich jedoch zurück – die voraussichtliche Aufstellung des Clubs aus Cannstatt.

Stuttgart - Mario Gomez ist gesperrt, Dennis Aogo fällt aufgrund von Wadenproblemen aus. ­Ansonsten kann der VfB Stuttgart im Kellerduell am Sonntag (18 Uhr/Liveticker) bei Fortuna Düsseldorf aus dem Vollen schöpfen. Auch der zuletzt wegen einer leichten Gehirnerschütterung fehlende Timo Baumgartl steht wieder zur Verfügung und wird im Auswärtsspiel bei dem Aufsteiger in die ­Anfangsformation zurückkehren.

Für den abstiegsbedrohten VfB, der mit 15 Punkten den Relegationsplatz belegt, steht viel auf dem Spiel. Wie schon gegen den FSV Mainz 05 (2:3) und den SC Freiburg (2:2) hat die Mannschaft die Chance, Boden auf einen sieben Zähler vorausliegenden Konkurrenten gutzumachen. Sollte dies abermals nicht gelingen, dürfte es für Trainer Markus Weinzierl eng werden.

Die hohe Zahl an Gegentoren wurmt den Coach besonders. In den drei Rückrundenpartien waren es neun, insgesamt steht der VfB mittlerweile bei 44 Gegentreffern in 20 Partien. „Wir dürfen aber auch nicht den Fehler machen, alles schlechtzureden“, sagt Weinzierl. In unserer Bildergalerie zeigen wir die voraussichtliche Aufstellung des VfB.