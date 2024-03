So geht es schnurstracks in die Champions League

13 Animiert die Fans, pusht und fordert die Spieler: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß in Sinsheim. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart legte bei der TSG Hoffenheim eine Gala hin – überzeugte aber auch durch ein ganz spezielles Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Trainer, kommentiert Sport-Autor Marco Seliger.











Es mögen auf den ersten Blick eher unwesentliche Gesten und Ansagen gewesen sein, die der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß zu Beginn der zweiten Hälfte in seiner Coaching-Zone gemacht hat. Seine Mannschaft führte bei der TSG Hoffenheim am Samstagabend nach einem Galaauftritt in der ersten Halbzeit mit 2:0. Wenig bis nichts deutete auf eine Wende hin – aber der VfB Stuttgart war in den ersten zehn Minuten im zweiten Abschnitt nicht mehr so griffig und dominant unterwegs wie in den ersten 45 Minuten.