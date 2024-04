1 Atakan Karazor wird den VfB in Dortmund als Kapitän aufs Feld führen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Atakan Karazor stammt aus dem Ruhrpott, wurde beim VfL Bochum ausgebildet und bei Borussia Dortmund verkannt. Längst ist er eine feste Größe in der Bundesliga. Nun kehrt er nach Dortmund zurück – mit der Kapitänsbinde am Arm.











Spiele im Kohlenpott sind immer auch eine Rückkehr in die Heimat für Atakan Karazor. In Essen geboren, lernte er bei ETB Schwarz-Weiß das Kicken. Ein Traditionsclub im Ruhrgebiet, seines Zeichen DFB-Pokalsieger von 1959. Von dort zog er wie viele andere – etwa Oliver Bierhoff, Jens Lehmann, Andreas Sassen, Marius Ebbers oder Saschas Mölders – aus, um Profifußballer zu werden. Über den VfL Bochum landete er im Sommer 2015 in der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund.