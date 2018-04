VfB Stuttgart bei Bayer 04 Leverkusen „Wir werden gut vorbereitet sein!“

Von red 26. April 2018 - 12:36 Uhr

Die Pressekonferenz mit Tayfun Kokut gibt es hier zum nachlesen und im Video. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart steht vor dem vorletzten Auswärtsspiel der Saison. Am Samstag geht es gegen Bayer 04 Leverkusen. Wir begleiteten die Pressekonferenz vor dem Spiel mit einem Liveticker.

Stuttgart - Mit 42 Punkten auf dem Konto und dem Klassenerhalt in der Tasche reist der VfB Stuttgart in das Rheinland, um sich am Samstagabend (18.30 Uhr/Liveticker) mit Bayer 04 Leverkusen zu messen. In der Hinrunde gab es ein schmerzliches 1:2 in Stuttgart – eine Scharte, die die Schwaben nun auswetzen wollen.

Zuvor stand allerdings die obligatorische Pressekonferenz an. Trainer Tayfun Korkut stellte sich am Donnerstag ab 12 Uhr den Fragen der anwesenden Medienvertreter, bevor der VfB-Tross dann am Freitag nach Leverkusen reisen wird. Alle Aussagen gibt es hier zum nachlesen und im Video.