VfB Stuttgart: Begeistern und mahnen – der neue Erfolgsmix des VfB Stuttgart

13 Die Mannschaft des VfB feiert mit den Fans das 3:0 gegen den FC Augsburg und die erfolgreiche erste Saisonhälfte. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart ist als Abstiegskandidat ins Jahr 2023 gestartet – das er nun als Tabellendritter abschließt. Team und Trainer haben die Basis für Großes gelegt, aber: Kann es auch so weitergehen?











Das rote LED-Licht unter dem Stadiondach, die weihnachtlichen Klänge, dazu Tausende eingeschaltete Handy-Taschenlampen – wer am Mittwochabend auch lange nach dem Abpfiff noch in der MHP-Arena verharrt hatte, durfte sich fühlen wie an Heiligabend. Nicht nur wegen der beschriebenen optischen und akustischen Umstände. Sondern auch, weil das, was die Mannschaft des VfB Stuttgart im vergangenen halben Jahr ihren Fans präsentiert hat, eine Art monatelange Bescherung war.