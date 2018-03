VfB Stuttgart Badstubers Zukunft beim VfB bleibt ungewiss

Von red/dpa 21. März 2018 - 13:49 Uhr

Für Holger Badstuber (links) kann bis zum Saisonende noch „alles passieren.“ Foto: dpa

Die Frage, ob Holger Badstuber weiter für den VfB Stuttgart spielen wird, kann womöglich erst am 34. Spieltag beantwortet werden. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus.

Stuttgart - Ex-Nationalspieler Holger Badstuber erwartet eine Entscheidung über seine Zukunft beim VfB Stuttgart nicht unbedingt noch in der laufenden Saison. „Das ist alles offen. Es ist alles ziemlich schnellebig. Es kann alles passieren“, antwortete Badstuber am Mittwoch auf die Frage, ob bis zum letzten Spieltag klar sei, ob er weiter für den Fußball-Bundesligisten spielen werde. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Der Verteidiger erneuerte seine Aussage, zukünftig wieder in der Champions League spielen zu wollen. „Das ist das, was ich anstrebe, das ist logisch. Ich habe das schon mal - häufig - erfahren dürfen. Das ist mein Ziel, nach wie vor.“

Wechsel ins Ausland nicht ausgeschlossen

Badstuber kündigte an, in „naher Zukunft“ mit VfB-Sportvorstand Michael Reschke reden zu wollen. Dabei gehe es auch um die Perspektiven in Stuttgart. „Was ist der Plan des VfB, wie wollen sie ihre Ziele weiter erreichen“, sagte Badstuber.

Einen Wechsel ins Ausland schloss Badstuber nicht aus, hat aber keine Liga, die ihn besonders reizen würde. „Ich will kicken. Klar ist der Fußball mal etwas technischer, mal eher auf den Zweikampf aus. Aber da schränke ich mich nicht ein. Reizen tun mich ein guter Platz, ein Ball und Kollegen, die gewinnen wollen“, sagte er.