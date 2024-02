VfB Stuttgart AG: Jetzt fix – zwei Porsche-Vertreter im Aufsichtsrat der VfB AG

1 Porsche-Finanzvorstand Lutz Meschke ist einer von zwei neuen Mitgliedern im Aufsichtsrat der VfB AG. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am Donnerstag tagte der Aufsichtsrat der VfB Stuttgart AG. Zwei Mitglieder sind neu im Gremium, wie der Fußball-Bundesligist bekannt gab. Zu den wirklich strittigen Themen informierte der VfB nicht.











Der Deal, wonach die Porsche AG 10,4 Prozent der Anteile der VfB Stuttgart AG übernimmt, ist seit einigen Wochen in trockenen Tüchern. Insgesamt plant der Autobauer, dafür 41,5 Millionen Euro in den Fußball-Bundesligisten zu investieren. Am Donnerstag nun wurde ein weiterer damit zusammenhängender Schritt vollzogen.