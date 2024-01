VfB-Stürmer beim Afrika-Cup: Serhou Guirassy verliert mit Guinea gegen Titelverteidiger

1 Blieb bei seinem Comeback ohne Treffer: Serhou Guirassy. Foto: AFP/ISSOUF SANOGO

Stuttgarts Torjäger Serhou Guirassy hat seine Oberschenkelverletzung auskuriert. Ein Tor beim Comeback bleibt dem Stürmer nicht vergönnt, aber es geht für Guinea trotzdem weiter.











Beim Comeback von Stuttgarts Torjäger Serhou Guirassy hat Guinea den Gruppensieg in der Vorrunde des Afrika-Cups verpasst. Die Westafrikaner unterlagen Titelverteidiger Senegal am Dienstag in Yamoussoukro 0:2 (0:0), schafften aber als Dritter mit vier Punkten das Weiterkommen. Den zweiten Platz sicherte sich der fünfmalige Titelträger Kamerun, der durch zwei Tore in der Schlussphase beim 3:2 (0:0) gegen Gambia das drohende Aus noch abwendete.