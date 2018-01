VfB-Spieler in der Einzelkritik gegen Schalke 04 Fast die komplette Mannschaft versagt

Von Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen 27. Januar 2018 - 18:09 Uhr

Diese Partie konnte der VfB Stuttgart nicht für sich entscheiden. Nach dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 fällt die Bilanz schlecht aus: Lesen Sie hier die Einzelkritik der VfB-Profis.





Stuttgart - Der VfB Stuttgart rennt beim 0:2 (0:2) gegen den FC Schalke 04 eine Halbzeit lang nur hinterher und kann den Zwei-Tore-Rückstand nach der Pause nicht mehr umbiegen. Weshalb am Ende der Eindruck einer völlig verkorksten ersten Hälfte hängen bleibt, in der die Stuttgarter ihren schwächsten Heimauftritt in dieser Saison abliefern.

Lesen Sie hier, wie sich die Spieler im Einzelnen geschlagen haben – klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.

