VfB-Rückblick mit Humor Eis, Eis, Baby!

Von red 25. Februar 2018 - 10:29 Uhr

Die Chancen eiskalt nutzen, das Spiel kühl runterspielen, emotionslos sein wie ein Kühlschrank. Nach dieser Devise bleibt der VfB unter Tayfun Korkut ungeschlagen - auch weil er ein unbequemer Gegner ist.





Stuttgart - Der dritte 1:0-Sieg hintereinander, Tayfun Korkuts Taktik ist so einfach, wie erfolgreich und dabei eiskalt kalkuliert: vorne ein Tor machen, hinten nichts zulassen.

Da ist es gut, wenn in der Offensive Fehler des Gegners cool ausgenutzt werden: Daniel Ginczek klaute David Abraham den Ball, umkurvt Keeper Lukas Hradecky als ob er auf Kufen wie Deutschlands Eishockey-Spieler in Pyeongchang unterwegs ist und schoß aus spitzem Winkel aufs Tor. Der Rettungsversuch von Frankfurts Marco Russ sah dann so aus:

via GIPHY

Erik Thommy spielte „Mr. Freeze“ und hatte leichtes Spiel, den Ball über die Linie zu schieben. 1:0, das Lieblingsergebnis unter Korkut.

via GIPHY

Dass die als Tabellendritter angereisten Frankfurter kaum Torgefahr entwickeln konnten, lag in erster Linie an der überragenden Innenverteidigung des VfB. Benjamin Pavard und Timo Baumgartl ließen sich weder von Sebastian Haller und Ante Rebic, noch von Mijat Gacinovic und Luka Jokic aufs Glatteis führen. Zweikampfführung und Stellungsspiel waren stets souverän und eisbärenstark. Beide Stuttgarter Verteidiger mussten nie zu diesem Mittel greifen:

via GIPHY

Zehn Punkte in vier Spielen lautet die Bilanz von Korkut. Setzt der VfB nun zum Sprung ins Mittelfeld an?

via GIPHY

Korkut will keine Euphorie aufkommen lassen. „Wir wollen die Spannung nach wie vor hoch halten“. Richtig so, denn wenn die Abstiegssaison 2015/2016 eines lehrt: Im Kampf um den Klassenerhalt darf man sich nie zu sicher fühlen und sich keine Ausrutscher leisten.

Mit unserer Serie „VertikalGIF“ wagen wir den etwas anderen Rückblick auf das aktuelle VfB-Spiel. Zusammengestellt wird die Serie von den Bloggern von www.vertikalpass.de, die auch in dieser Saison regelmäßig als Tickerer direkt aus dem Stadion berichten (und frieren).

