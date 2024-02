VfB-Profis reagieren auf Pokal-Aus in Leverkusen: „Riesen Dank an die mitgereisten Fans, Wahnsinn“

21 Die Profis des VfB Stuttgart sind nach dem Ausscheiden im Pokal enttäuscht. Foto: Pressefoto Rudel/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der VfB unterliegt dem Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen mit 2:3 im Viertelfinale des DFB-Pokals. Wie die Profis auf Instagram reagieren.











Für alle VfB-Fans und auch für die Spieler selbst war das Pokal-Viertelfinale am Dienstag ein extremer Dämpfer. Der VfB Stuttgart unterlag Bayer Leverkusen mit 2:3, nachdem die Schwaben zuvor durch Treffer von Waldemar Anton und Chris Führich zweimal in Führung gehen konnten. Das Team von Sebastian Hoeneß ist somit aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Jetzt äußerten sich die Spieler wenige Stunden nach dem Spiel selbst via Instagram zur Situation.