VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten PODCAnnSTatt: Turbulente VfB-Tage, Fans auf den Barrikaden und ein Gewinnspiel

Von red 02. Februar 2018 - 06:00 Uhr

Der Trainerwechsel beim VfB Stuttgart ist unter anderem im Fokus unserer aktuellen Podcast-Folge Foto: StN/Baumann

Die Redakteure Philipp Maisel und Christian Pavlic sprechen über die Themen, die die Fans aktuell beschäftigen. Den Trainerwechsel, Verantwortliche in der Kritik und das anstehende VfB-Spiel in Wolfsburg.

Stuttgart - Die Themen unserer aktuellen PODCAnnSTatt-Ausgabe in dieser Woche:

• Rückblick auf turbulente Tage in Bad Cannstatt

• Kann Korkut den VfB zum Turnaround führen?

• Die Fans gehen auf die Barrikaden

• Das anstehende Spiel in Wolfsburg

• Exklusiv: VIP-Gewinnspiel für unsere Hörer

Unsere Online-Redakteure Christian Pavlic und Philipp Maisel sind ganz nah dran an den Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die VfB-Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Immer unter der Woche und damit passend zum nächsten Spiel des VfB kommt die neue Folge in die jeweiligen Stores.

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel: Mit der Unterstützung von Krombacher, Exklusiv-Partner des VfB Stuttgart, verlosen wir zwei VIP-Karten (plus Parkschein) für das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Teilnehmer senden die Antwort bitte per Mail (Betreff: VIP-Gewinnspiel) an info@meinvfb.de. Teilnahmeschluss ist Montag, 5. Februar, 14 Uhr. Mitarbeiter der SWMH-Unternehmensgruppe sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ebenso ausgeschlossen.

