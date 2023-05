1 „Die Studenten wissen, dass sie die Arbeiten so nicht abgeben dürfen, das liegt in ihrer Verantwortung“, sagt Vesna Kovse. Foto: /Simon Granville

Wenn es sein muss, schafft Vesna Kovse eine Hausarbeit am Tag. Sie hat sich mit einer Ghostwriting-Agentur in Mundelsheim selbstständig gemacht. Ein Job wie jeder andere?









Mundelsheim - Der Hilferuf trifft per E-Mail ein: „Ich stecke mitten in meiner Bachelorarbeit und bin an einem Tiefpunkt. Ich habe das Gefühl, den roten Faden zu verlieren, und stelle auch meine ausgewählten Quellen infrage. Können Sie mir helfen?“ Vesna Kovse bekommt Dutzende solcher Nachrichten die Woche. Sie klingen mal verzweifelt: „Ich gerate mit Kleinkind und Job maximal an meine Grenzen.“ Mal drängend: „Meine Hausarbeit muss bis zum Wochenende fertig sein.“ Mal abgeklärt: „Wie viel verlangt ihr pro Seite?“