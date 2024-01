Vertragsverlängerung von Enzo Millot: Millot und der VfB Stuttgart – warum es ein Deal mit Signalwirkung ist

1 Enzo Millot hat beim VfB einen neuen Vertrag unterzeichnet. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart bindet einen seiner Leistungsträger langfristig. Die Signalwirkung der Personalie Enzo Millot ist bemerkenswert.











Beim 2:1-Auswärtssieg des VfB Stuttgart bei der Frankfurter Eintracht Ende November gab es eine Szene, die gut verdeutlicht, welche Entwicklung Enzo Millot in den vergangenen Monaten vollzogen hat. Nach wenigen Sekunden hatte er in der Partie die frühe Führung durch Deniz Undav mit einem perfekten Steckpass vorgelegt, in der Folge aber nicht an seine teils überragenden Leistungen der vorhergegangenen Partien anknüpfen können.