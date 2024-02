Vertragsverlängerung mit Chris Führich: Ein Deal mit Signalwirkung

1 Chris Führich hat beim VfB Stuttgart langfristig verlängert. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat kurz vor Ende des Transferfensters in Deutschland noch einmal Nägel mit Köpfen gemacht. Nationalspieler Chris Führich verlängert seinen Vertrag langfristig.











Link kopiert



Der VfB Stuttgart ist mit einem klaren Ziel in den Transferwinter gegangen. Sportchef Fabian Wohlgemuth kündigte bereits vor Jahreswechsel an, dass es recht wenig Bewegung im Kader des Clubs geben würde. Vielmehr wolle man den Fokus darauflegen, mit Schlüsselspielern zu Einigungen zu kommen und so frühzeitig die Weichen für eine gemeinsame Zukunft zu stellen.