19 Luca Mack beim Training Foto: Baumann

Das 19 Jahre junge Talent Luca Mack zählt seit dieser Saison zum Profikader des VfB Stuttgart und hat sich darin als Perspektivspieler etabliert, was jetzt auch sein neuer Vertrag unterstreicht.

Stuttgart - Die Mercedes-Benz-Arena vor der Nase zu haben, das ist nichts Neues für Luca Mack. Schon seit 2012 ist der 19-Jährige beim VfB Stuttgart. Doch seinem Traum, dort für dessen Profiteam zu spielen, war er noch nie so nahe. Bei der Partie am Samstag gegen den FC St. Pauli stand er nach abgesessener Rotsperre aus A-Jugend-Zeiten erstmals bei einem Heimspiel im Kader der Fußball-Zweitligisten. Und er spielt auch in den Zukunftsplänen des Clubs eine Rolle: Am Dienstag hat der Löchgauer seinen ersten Profivertrag unterschrieben, er läuft bis 2022.

„Die Entwicklung von Luca in den vergangenen Jahren ist sehr positiv verlaufen“, sagt VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger. „Luca identifiziert sich mit dem VfB und mit dem Weg, den wir gemeinsam mit ihm und den vielen anderen jungen Spielern in den kommenden Jahren gehen wollen. “ Nach der Vizemeisterschaft und dem Pokalsieg als Kapitän mit den A-Junioren des VfB rückte Mack im Juni ins Stuttgarter Profiteam auf. Auch andere Talente wurden ins Aufgebot geholt. Doch nur der vormalige U-19-Kapitän und David Grözinger (bisher VfB II) zählen auch jetzt noch dazu und trainieren regelmäßig mit den Profis, wobei bei Grözinger eine Leihe im Raum steht.

Hier geht’s zu unserem VfB-Transferticker

Bei Mack nicht. Der defensive Mittelfeldspieler, der auch als Innenverteidiger agieren kann, hat sich mit seiner Spielintelligenz erst einmal als Perspektivspieler bei Trainer Tim Walter im Profikader etabliert. Als einziger Spieler der erfolgreichen A-Junioren der vergangenen Saison. Körperlich muss der 1,86 Meter große Teenager jedoch noch zulegen, bei Einsätzen für den VfB II sammelt er zurzeit in der Oberliga Spielpraxis und Wettkampfhärte. „Ich fühle mich sehr wohl beim VfB. Die Vertragsverlängerung ist ein weiterer Ansporn für mich, den Sprung in den Profibereich zu schaffen. Dafür werde ich weiter hart arbeiten“, sagt Mack.

Er ist als Junge aus der Region ein wichtiger Teil des Kaderpuzzles. Es sollen in Zukunft beim VfB ja wieder mehr eigene Nachwuchskräfte eingebaut werden. Mack ist neben dem Leihkandidat David Grözinger der einzige junge Spieler bei den VfB-Profis, der aus der eigenen Jugend stammt. Mit dem Abgang vom Timo Baumgartl (PSV Eindhoven) ist da eine gewisse Vakanz entstanden – Mack will sie nach Möglichkeit füllen. Er versucht mit dem neuen Vertrag in der Tasche nun die nächsten Schritte zu gehen, um dann irgendwann in der Mercedes-Benz-Arena auch auf dem Platz zu stehen.

In unserer Bildergalerie zeigen wir alle VfB-Zugänge dieses Sommers.