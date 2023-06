1 Im Dezember hatte ein damals 28-Jähriger einen Mitbewohner mit Messerstichen schwer verletzt. Foto: imago images/Ulrich Roth/Ulrich Roth, www.ulrich-roth.com via www.imago-images.de

Mit schwersten Verletzungen schleppt sich in Fellbach ein Mann auf die Straße, dort bleibt er liegen. Der Mann, der ihm dies angetan haben soll, steht nun vor Gericht.









Ein Messerstich in den Kopfbereich, weitere in den Bauch, in den Oberarm und die Brust: Der 28-jährige Mann, der sich am Abend des 11. Dezember des vergangenen Jahres in Fellbach mit diesen Verletzungen aus seinem Zimmer auf die Straße schleppte und dort liegen blieb, ist dem Tod nur knapp entronnen. Sein Mitbewohner, der ihn mit einem Küchenmesser mit 18-Zentimeter-Klinge so zugerichtet haben soll, steht nun vor dem Stuttgarter Landgericht. Der Vorwurf lautet auf versuchten Totschlag.