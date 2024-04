Eine Frau und ein Mann fordern am Mittwochabend Geld von einem 23-Jährigen. Als dieser kein Geld herausgibt, greifen die beiden ihn mit Messer und Pfefferspray an. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochabend versucht, einen 23-jährigen Mann in Stuttgart-Mitte zu berauben. Dabei verletzten sie ihn mit einem Messer sowie einem Pfefferspray. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war der 23-Jährige gegen 21.15 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U5 in Richtung Leinfelden unterwegs, als er in einen Streit mit einer Frau und einem Mann geriet, weil die beiden offenbar Bargeld von ihm forderten. Als der 23-Jährige kein Geld herausgab, soll ihn die Frau festgehalten haben, während ihr Komplize ein Messer gezogen und ihn damit am Bein verletzt haben soll. Die Frau habe daraufhin ein Pfefferspray gezückt und den 23-Jährigen angesprüht.

Lesen Sie auch

An der Haltestelle Weinsteige verlagerte sich die Auseinandersetzung auf den Bahnsteig. Dort gelang dem leichtverletzten 23-Jährigen die Flucht. Er verständigte die Polizei. Eine Beschreibung der Tatverdächtigen liegt nicht vor und bislang sei unklar, ob die Tat in der Stadtbahn oder am Bahnsteig stattfand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 an die Kriminalpolizei zu wenden.