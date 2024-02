Versuchte Tötung in Neckartenzlingen: 28-Jähriger fährt Bekannten mit Auto an – Hatte er eine Schusswaffe?

1 Die Polizei nahm den 28-Jährigen vorläufig fest, gegen ihn wird wegen versuchter Tötung ermittelt. (Symbolfoto) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Polizei ermittelt gegen einen 28-Jährigen, der am Mittwochabend in Neckartenzlingen im Kreis Esslingen einen 22-Jährigen absichtlich mit dem Auto gerammt haben soll. Zudem geht die Polizei Hinweisen nach, denen zufolge der Mann eine Schusswaffe führte.











Ein 28-Jähriger hat am Mittwochabend in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) offenbar absichtlich einen 22-Jährigen mit seinem Auto angefahren. Danach soll er den Leichtverletzten zu Fuß verfolgt haben, berichtet die Polizei. Ersten Hinweisen nach soll er auch eine Schusswaffe bei sich gehabt haben, die Beamten konnten dies am Donnerstagmittag aber nicht bestätigen. Eine entsprechende Suche sei ergebnislos geblieben, so eine Sprecherin.