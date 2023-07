Verschwundener Junge in Südfrankreich

13 Auf dem Twitter-Account der Gendarmerie Nationale wurde ein Bild des Jungen veröffentlicht. Foto: @GendarmerieNationale_Twitter//FP

Wo ist Émile? Seit Samstag suchen die Bewohner des Dorfs Le Vernet in Südfrankreich zusammen mit der Polizei nach dem zweijährigen Jungen. Bei einem Spaziergang mit seinen Großeltern verschwand er spurlos. Das ist der aktuelle Stand der Vermisstensuche.









Das Bild des kleinen Émile steht auf den Titelseiten französischer Zeitungen und ist in allen Nachrichten. Doch von dem am Samstag (8. Juli) beim Weiler Le Haute Vernet in dem Bergdorf Le Vernet verschwundenen Zweieinhalbjährigen fehlt weiter jede Spur.