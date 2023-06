1 Nur die Augen sind zu sehen – religiöse Musliminnen mit Niqab. Foto: dpa

Die Aufregung über eine vollverschleierte Frau in einem Backnanger Schwimmbad ist übertrieben. Ein Verbot des Niqab ist die falsche Antwort.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Backnang - Ein verhülltes Gesicht wirkt in unserer offenen Gesellschaft auf viele Menschen zunächst einmal befremdlich. Manchen macht es sogar Angst. Das ist nachvollziehbar und erklärt wohl zumindest in Teilen die Aufregung, die eine Frau in der vergangenen Woche im Backnanger Schwimmbad Wonnemar ausgelöst hat, weil sie mit einem Burkini ins Wasser ging und dazu noch einen Niqab trug, einen Gesichtsschleier, der lediglich einen Sehschlitz freilässt.