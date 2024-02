Verschärfte Grenzwerte für Luftqualität: Teils Sorge vor Fahrverboten in Region Stuttgart

1 Am Stuttgarter Neckartor oder auch in Tübingen werden immer wieder die Grenzwerte für Feinstaub überschritten. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Die EU verschärft die Grenzwerte für Feinstaub und andere Schadstoffe in der Luft drastisch. In Städten wie Stuttgart, Tübingen oder Ludwigsburg dürfte das zur Herausforderung werden. Vor allem Boris Palmer ist erbost.











Egal ob am Stuttgarter Neckartor, in Tübingen an der Mühlstraße oder in Ludwigsburg und Esslingen: Überall werden regelmäßig hohe Feinstaubwerte gemessen. Nun sollen in der Europäischen Union die Grenzwerte für Luftschadstoffe drastisch verschärft werden, beim Feinstaub von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter auf zehn Mikrogramm, bei Stickstoffdioxid von 40 auf 20 Mikrogramm.