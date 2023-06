1 Traurige Berühmtheit: das Michelberg-Gymnasium in Geislingen Foto: Horst Rudel

21 Millionen Euro für nichts? Das kaputtsanierte Michelberg-Gymnasium bei Göppingen soll gerettet werden. Dafür braucht die Stadt fast ein Wunder. Ist das zu schaffen?









Geislingen - Das wohl bekannteste Gymnasium des Landes wird seinen Titel so schnell wahrscheinlich nicht verlieren. Und obwohl niemand in Geislingen, der Heimat dieser Schule, stolz ist auf diese inoffizielle Auszeichnung, sind an diesem Donnerstagabend sehr viele Menschen in der Stadt sehr froh. Von einem Lichtblick sprechen sie und von einem Zeichen, dass es vorwärts geht.