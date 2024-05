1 Das gemeinsame Fußballerlebnis gibt es meist nur in Gasthäusern. Foto: /Simon Adomat

Während der Heim-WM 2006 war die ganze Region im Fußballfieber. Ob sich das bei der bevorstehende EM wiederholt, ist fraglich. Im Landkreis ist wenig geboten, selbst in Ludwigsburg, dem Quartier der belgischen Nationalmannschaft.











Die Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land war ein einziger Freudentaumel. Auch im Kreis Ludwigsburg spürte man an jeder Ecke die Euphorie, in Ludwigsburg gab es sogar ein öffentliches Public-Viewing auf dem Akademiehof. Wenige Wochen vor der Europameisterschaft in Deutschland zeigt sich nun aber, dass sich kaum eine Stadt im Kreis auf das Turnier und auf die Fußballtouristen einstellt. Auch nicht Ludwigsburg und Freiberg, die mit einem Ansturm an belgischen Fans rechnen dürften. Ludwigsburgs Tourismus-Manager Elmar Kunz erklärt die Hintergründe.