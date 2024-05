Landesliga-Spieler nach Unglück am Bodensee geschockt

1 Die offizielle, große Suche mit vielen Einsatzkräften nach dem Vermissten wurde mittlerweile beendet. Foto: dpa

Bocar Mbengue Mbengue vom Landesligisten TV Oeffingen wird nach einem Sprung in den Bodensee vom Tretboot seit Pfingstmontag vermisst. Die Teamkameraden des 23-jährigen Fußballers können das Unglück nicht fassen.











Es sollte ein fröhlicher Ausflug werden, doch er endete tragisch. Gemeinsam mit vier Freunden war Bocar Mbengue Mbengue vom Fußball-Landesligisten TV Oeffingen am Pfingstwochenende an den Bodensee gefahren. Nach einem Sprung ins Wasser von einem Tretboot wird der 23-Jährige seit Pfingstmontag vermisst. Mittlerweile ist die groß angelegte Suche mit Hubschraubern, Tauchern, Drohnen und speziell ausgebildeten Suchhunden eingestellt. Es gibt kaum noch Hoffnung, den jungen Mann aus dem Senegal, der die spanische Staatsbürgerschaft hatte und in Stuttgart wohnte, lebend wiederzufinden.