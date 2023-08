1 Fritz Pape war im Wald hingefallen und hatte nicht mehr aufstehen können. Foto: Archiv

Fritz Pape, bekannt als Reittrainer und vom Schloss Sindlingen, war bei einem Spaziergang gestürzt und lag eine Nacht hilflos im Wald. Neben der Polizei suchten die Familie selbst, Freunde und Nachbarn – und fanden ihn schließlich.









Ira Pape sind viele Steine vom Herzen gefallen. „Da hat’s ordentlich gepoltert“, sagt die Tochter von Fritz Pape. Ihr Vater ist wieder da, nachdem er von Dienstagabend bis Mittwochmittag verschwunden gewesen war. Die Polizei suchte mit Reitern, Hunden und Hubschrauber, um den an Parkinson erkrankten, leicht dementen Mann zu suchen. Die Familie hatte in sozialen Medien um Hinweise gebeten; das Reiterjournal hatte einen Aufruf gestartet. Mit Erfolg: Am Mittwochmittag haben ihn schließlich Nachbarn gefunden, die mit einem Quad den Wald durchkämmten.