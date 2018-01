Vermisstensuche Ostalbkreis 85-jähriger Mann aus Oberkochen vermisst

Von red 26. Januar 2018 - 13:13 Uhr

Hinweise auf den Mann werden von der Polizei Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 oder dem Führungs- und Lagenzentrum unter Telefon 07151/9500 entgegen genommen. Foto: Phillip Weingand / Symbolbild

Seit Donnerstagnachmittag wird ein 85-jähriger Senior aus Oberkochen im Ostalbkreis vermisst. Der Mann befindet sich womöglich in einer hilflosen Lage, die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Stuttgart - Seit Donnerstagmittag, 13 Uhr, wird ein 85-jähriger Mann aus einem Altenheim in der Jenaer Straße in Oberkochen im Ostalbkreis vermisst. Der Mann befindet sich womöglich in einer hilflosen Lage oder hat die Orientierung verloren.

Die Polizei sucht seit dem frühen Donnerstagabend mit mehreren Streifenbesatzungen, Suchhunden und einem Hubschrauber nach dem Senior, bislang jedoch ohne Erfolg. Zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr wurde der Mann im Bereich Stefansweiler Mühle an der K3292 in Oberkochen nochmals gesichtet. Ob er hierbei in Richtung Unterkochen oder zurück nach Oberkochen unterwegs war, ist unklar. Die Suchmaßnahmen wurden am Freitagvormittag fortgeführt. Hierbei wurde erneut ein Polizeihubschrauber angefordert. Dieser konnte aufgrund der Wetterlage bislang aber nicht starten.

Beschreibung des vermissten Senioren

Der Mann ist mit etwa 1,54 Meter relativ klein. Er hat kurze grau melierte Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine hell-beige Jacke mit khakifarbenem Dreieck im Brustbereich und eine Jeanshose. Auffällig ist die gebückte Haltung des 85-Jährigen. Bei seinem Verschwinden war er mit einem Rollator unterwegs.

Hinweise auf den Mann werden von der Polizei Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 oder dem Führungs- und Lagenzentrum unter 07151/9500 entgegen genommen.