Am Montagabend kreiste über der Esslinger Innenstadt erneut ein Polizeihubschrauber. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Zeitung angab, suchen die Beamten nach einem Senior, der am Montag gegen 20.30 Uhr als vermisst gemeldet wurde. Der 86-Jährige lebt in einem Wohnheim im Bereich der Innenstadt und war am Abend vom Pflegepersonal nicht aufzufinden. Auch am Dienstagmorgen dauerte die Suche noch an.

Bereits am Freitag war lange ein Hubschrauber über Esslingen gekreist, nachdem ein zunächst Unbekannter an der Katharinenschule zwei Menschen mit einem Messer angegriffen und verletzt hatte.