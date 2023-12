Vermisste in Burgstetten: Seniorin tot aufgefunden

Vermisste in Burgstetten

1 Der Fundort bei Burgstetten. Nun ermittelt die Polizei die Todesursache. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Handwerker haben am Dienstag eine leblose Frau entdeckt, die in Burgstetten in einem Straßengraben lag. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um eine Seniorin, die seit mehreren Tagen vermisst worden war.











Link kopiert



Handwerker haben am Dienstagmorgen von ihrem Lastwagen aus an der Neuen Straße in Burgstetten im Straßengraben eine leblose Person entdeckt. Die hinzugerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 83-Jährige, die seit der Nacht auf Samstag vermisst worden war. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Bislang gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.