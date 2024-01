Vermisste Frau aus NRW: Leiche von 35-Jähriger gefunden – Polizei nimmt Ehemann fest

1 Die Polizei hatte wochenlang nach der Frau gesucht. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Der Fund ihrer Leiche brachte traurige Gewissheit: Die 35 Jahre alte Frau aus dem Münsterland, die seit 21. Dezember vermisst wird, ist tot. Ihr Mann wurde vorläufig festgenommen.











Eine Frau, die seit dem 21. Dezember im Münsterland in Nordrhein-Westfalen vermisst wird, ist tot. Jemand hat die Leiche der 35-Jährigen am Dienstag in einem Waldgebiet eingewickelt in einen blauen Plastiksack in Gescher nahe der niederländischen Grenze gefunden. Das teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Münster am Mittwoch mit. Derzeit ist die Todesursache noch nicht bekannt. Eine Obduktion der Toten soll hier Klarheit schaffen.