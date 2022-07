1 Die Polizei soll bereits einen Verdächtigen verhört haben. (Symbolfoto) Foto: pattilabelle – stock.adobe.com

Die 14-jährige Ayleen A. aus Gottenheim bei Freiburg ist tot. Das hat die Freiburger Polizei am Samstagabend bestätigt. Sie soll einem vorbestraften Sexualtäter zum Opfer gefallen sein, zu dem sie vorher Chat-Kontakte gehabt haben soll.















Link kopiert

Die als vermisst gemeldete 14-Jährige aus Gottenheim bei Freiburg ist tot. Das hat die Freiburger Polizei am Samstagabend bestätigt. Nach Informationen des Schwarzwälder Boten fiel die Jugendliche einem vorbestraften Sexualtäter zum Opfer, zu dem sie vorher Chat-Kontakte gehabt haben soll. Die Polizei will am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz Details zu dem Fall berichten, hielt sich am Wochenende aber weiterhin bedeckt mit ihren Informationen.

Die Leiche der 14-Jährigen war am Freitag in einem Naturschutzgebiet an einem See nahe der Kleinstadt Reichelsheim in der Wetterau in Hessen, mehr als 300 Kilometer entfernt von ihrem Wohnort in Gottenheim, entdeckt worden. Wie die 14-jährige dort hinkam, ist derzeit noch unbekannt. Am Samstag konnte die Identität des Mädchens durch eine Obduktion bestätigt werden. Der Polizei muss allerdings schon vorher klar gewesen sein, dass ihr Verschwinden ein tragisches Ende genommen hat: So sollen nach Informationen des Schwarzwälder Boten schon am Freitagvormittag Leichensuchhunde im Zusammenhang mit dem Verschwinden angefordert worden sein.

Viele Fragen zum Fall sind weiterhin offen

Bei dem Verdächtigen soll es sich den Informationen zufolge um einen Mann handeln, den die Polizei bereits in den Tagen nach dem Verschwinden des Mädchens vernommen hatte. Der Mann soll als entlassener Sexualstraftäter einst in einem Überwachungsprogramm gelebt haben, mit dessen Hilfe sein Rückfallrisiko gesenkt werden sollte. Ob dies stimmt und wie und warum der Verdächtige trotzdem Kontakt zu der 14-Jährigen haben konnte, konnte am Wochenende nicht verifiziert werden.

Zahllose weitere Fragen zu dem mysteriösen Fall sind ebenfalls offen: Was genau ist passiert, und wann und wie kam das Mädchen zu Tode, sind nur zwei davon. Eine andere wird sein, ob ihre Eltern oder Geschwister etwas von dem mutmaßlichen Online-Kontakt des Mädchens wussten.

Die 14-Jährige war am frühen Abend des 21. Juli in Gottenheim verschwunden, seither war ihr Handy bis auf eine kurze Ausnahme nicht mehr erreichbar. Angeblich wollte sie einem Klassenkameraden einen Pulli vorbeibringen. Später wollen Zeugen sie in Freiburg im Bereich des Hauptbahnhofs und an einer Landstraße zwischen Freiburg-Waltershofen und Gottenheim gesehen haben.