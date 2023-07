1 Nicolas Gonzalez verletzt sich in Sinsheim am Knie – und muss zwei Wochen pausieren. Foto: Baumann

Der Argentinier zeigt beim turbulenten 3:3 des VfB bei der TSG Hoffenheim eine bärenstarke Leistung, ehe er sich verletzt. Nun steht die Frage im Raum: Wird der 22-Jährige bereits im Winter verkauft?









Stuttgart - Die älteren Sportsfreunde unter den VfB-Fans könnten sich womöglich an Ingemar Stenmark erinnert gefühlt haben. Jenen alpinen Skigiganten aus Schweden mit der hellen Wollmütze also, der in den achtziger Jahren so unnachahmlich elegant durch die Slalomstangen huschte, als gäbe es nichts Einfacheres auf der Welt.