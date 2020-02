1 Nicolas Gonzalez vom VfB Stuttgart liegt verletzt auf dem Boden. Foto: dpa/Tom Weller

Nicólas González fehlt dem VfB Stuttgart womöglich nicht nur beim nächsten Auswärtsspiel. Eine MRT-Untersuchung hat die Vermutung bestätigt: Der Stürmer wird vorraussichtlich einige Wochen ausfallen.

Stuttgart - Nicólas González wird dem VfB Stuttgart nicht nur beim nächsten Auswärtsspiel fehlen. Schon in der sechsten Spielminute zückte der Unparteiische im Spiel gegen den FC Erzgebirge Aue die Gelbe Karte gegen den Stürmer. Der Argentinier hatte im Luftkampf den Arm ausgefahren und Dimitrij Nazarov an der Nase erwischt. Für González ist es bereits die fünfte Verwarnung in der laufenden Saison - damit ist der 21-Jährige am nächsten Spieltag für die Auswärtspartie beim VfL Bochum gesperrt. Noch in der ersten Halbzeit musste er nach einem Foul wegen einer Verletzung den Rasen verlassen.

Schon nach dem Schlusspfiff sagte Trainer Pellegrino Matarazzo, dass der Verdacht auf einen Faserriss in den Adduktoren bestehe. Diese Vermutung hat sich nun nach einer MRT-Untersuchung bewahrheitet: Nicólas González wird zwei bis drei Wochen ausfallen.