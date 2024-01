Verletzter in Winnenden: 40 000 Euro Schaden bei Kreuzungscrash

Verletzter in Winnenden

7 Am Freitagnachmittag hat es in Winnenden-Hertmannsweiler gekracht. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Eine 65-Jährige will in Winnenden-Hertmannsweiler links abbiegen und nimmt einem anderen Wagen die Vorfahrt. Es kommt zum Zusammenstoß, die Straße muss kurzzeitig gesperrt werden.











Am Freitagnachmittag hat sich in Winnenden-Hertmannsweiler (Rems-Murr-Kreis) ein Unfall mit einem Verletzten ereignet. Gegen 15.20 Uhr wollte eine 65-jährige BMW-Fahrerin aus der Karl-Georg-Pfleiderer-Straße in die Stöckenhofer Straße links einbiegen. Dabei übersah sie jedoch den von links kommenden Renault eines 46-Jährigen, der laut der Polizei Vorfahrt gehabt hätte.