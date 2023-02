Mutmaßlicher Unfallverursacher in Rumänien festgenommen

Verletzte Frau und Kinder in Ebersbach

1 Laut Polizei ist der Unfallverursacher noch weiterer Straftaten verdächtig. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Bereits im Dezember wurden im Kreis Göppingen eine Frau und zwei Kinder bei einem Unfall verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete – und konnte nun geschnappt werden.









Nach einem Autounfall mit einer verletzten Frau und zwei verletzten Kindern hat die Polizei den mutmaßlichen Unfallverursacher in Rumänien festgenommen. Der 39-Jährige soll im Dezember einen Unfall in Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) verursacht haben, bei dem eine Frau und ihre beiden Kinder schwer verletzt wurden.

Anschließend soll der Mann, der keinen Führerschein gehabt habe, Fahrerflucht begangen haben. Außerdem steht er nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft im Verdacht, mindestens sechs Diebstähle im Raum Göppingen begangen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Ulm habe die Auslieferung des Verdächtigen beantragt, erklärte ein Sprecher am Donnerstag.